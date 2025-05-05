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        Samsun'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:40
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        Samsun'da fuhuş operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile "insan ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Atakum ilçesinde faaliyet gösteren iki spa merkezine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu iş yerlerinde, işletmeci ve çalışan 7 zanlıyı gözaltına aldı.

        Soruşturma kapsamında, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 22 kadın, mağdur sıfatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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