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        Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı

        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:07
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        Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı
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        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Havza'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

        Havza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında üçüncü sınıfta eğitim gören 392 öğrenciye sportif test ve ölçüm yapıldı.

        Tarama testleri ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, proje ile geleceğinin yetenekleri ve olimpiyatlara katılacak sporcuların seçilmesini kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

        Projenin önemine işaret eden Uzun, "Yapılacak testlerle öğrencilerimiz en uygun spor dallarına yönlendirilecek ve yeteneklerini erken yaşta fark edebileceğiz. Böylelikle ülke genelinde sportif başarılar artacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası başarıların artmasında etkin olacak bir proje." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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