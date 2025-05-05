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        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı

        Havza ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle hijyen ve temizliğin öneminin anlatıldığı stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:58
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        Havza Devlet Hastanesinde el hijyeni standı açıldı
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        Havza ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle hijyen ve temizliğin öneminin anlatıldığı stant açıldı.

        Havza Devlet Hastanesi giriş katında 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle açılan standa enfeksiyon birimi çalışanları tarafından hasta ve hasta yakınlarına el hijyeni ve temizliğin önemi, genel hijyen kuralları hakkında bilgiler verildi.

        Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hizmetlerinde el hijyeninin kritik önemine dikkat çekmek için 2009'da 5 Mayıs'ı Dünya El Hijyeni Günü ilan ettiğini hatırlatarak, "El hijyeni özellikle son yıllarda pandemi nedeniyle artan farkındalıkla daha da önem kazandı. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok önemli bir araç görevi görmektedir. Bu nedenle sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonu sayısı yüzde 25 oranında azalmaktadır. Bu sebepten ötürü el hijyeni hayati önem taşımakta." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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