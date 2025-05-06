Samsun'da dolabın içinde oluşturulan gizli bölmede kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolabın içinde oluşturulan gizli bölmede, 13 paket nargile tütünü, 10 adet bandrolsüz nargile aroması, 30 paket bandrolsüz tütün ile 4 bin 980 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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