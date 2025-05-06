Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Saadet Partisi İlkadım Olağan Kongresini gerçekleştirdi

        Saadet Partisi İlkadım İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Hasan Öztürk güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi İlkadım Olağan Kongresini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saadet Partisi İlkadım İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Hasan Öztürk güven tazeledi.

        Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İlkadım İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan faaliyet raporu sunuldu.

        Program kapsamında siyasi değerlendirmelere de yer verildi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, kongrede yaptığı konuşmada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen ise “Kadın kollarından gençlik teşkilatlarına, genel merkezden yerel yönetimlere kadar her kademede organize edilen programlarla yeni dönem siyaset anlayışının temellerini atıyoruz. Stratejik planlamalarımızı yürütmek üzere Ankara’da önemli bir çalışma yürütülüyor. Biz de bu sürece katkı sağlıyoruz.” dedi.

        Yeniden İlçe Başkanı seçilen Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Geçmişin birikiminden aldığımız güçle geleceğe daha umutla bakıyoruz.” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        Alman siyasetçi Merz, ikinci turda başbakan seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Ladik'te Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Ladik'te Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan, yaşamını yitirdi (2)
        Baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan, yaşamını yitirdi (2)
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Havza'da hacı adayları uğurlandı
        Havza'da hacı adayları uğurlandı
        Samsun'da baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Samsun'da baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi
        Samsun'da oluşan sis dron ile görüntülendi