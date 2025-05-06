Saadet Partisi İlkadım Olağan Kongresini gerçekleştirdi

Saadet Partisi İlkadım İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Hasan Öztürk güven tazeledi.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İlkadım İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan faaliyet raporu sunuldu.

Program kapsamında siyasi değerlendirmelere de yer verildi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, kongrede yaptığı konuşmada, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen ise “Kadın kollarından gençlik teşkilatlarına, genel merkezden yerel yönetimlere kadar her kademede organize edilen programlarla yeni dönem siyaset anlayışının temellerini atıyoruz. Stratejik planlamalarımızı yürütmek üzere Ankara’da önemli bir çalışma yürütülüyor. Biz de bu sürece katkı sağlıyoruz.” dedi.

Yeniden İlçe Başkanı seçilen Hasan Öztürk de yaptığı konuşmada, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Geçmişin birikiminden aldığımız güçle geleceğe daha umutla bakıyoruz.” diye konuştu.