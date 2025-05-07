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        SBB Kent Orkestrası tanıtım konseri düzenledi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Kent Orkestrası, SBB Sanat Merkezi'nde tanıtım konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:25
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        SBB Kent Orkestrası tanıtım konseri düzenledi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Kent Orkestrası, SBB Sanat Merkezi'nde tanıtım konseri verdi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince yeni kurulan Kent Orkestrası lansman konseri ile dinleyicilerin karşısına çıktı.

        Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar salonu doldurarak ilgi gösterdi.

        Kadir Özal'ın şefliğinde gerçekleştirilen konserde orkestra üyeleri repertuarlarında yer alan çeşitli eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

        Yaklaşık 1 saat süren konser dinleyenlere müzik şöleni yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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