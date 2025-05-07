Samsun'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adliyeye sevk edildi.

R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki​​​​​​​ işlemleri tamamlandı.

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