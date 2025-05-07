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        Samsun'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

        Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:53
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        Samsun'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede
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        Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki​​​​​​​ işlemleri tamamlandı.

        R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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