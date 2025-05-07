Gazi Söme'ye rozetini Havza Kaymakamı Ayvat tevdi etti

Samsun'un Havza ilçesinde Ahmet Söme'ye, Malul Gazi Rozetini Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tevdi etti.

Jandarma Komando Er olarak görev yaptığı dönemde 1993 yılında Bingöl ili Adaklı ilçesi Darköprü mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından pusu nedeni ile çıkan çatışmada yaralanan ve Kasım 2024 yılında gazilik unvanı alan Ahmet Söme'ye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Malul Gazi Rozeti gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen Malul Gazi Rozeti Gazi Ahmet Söme'ye Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından makamda takdim edilerek yakasına takıldı.

Kaymakam Ayvat, gazilik makamının dinen kutsal ve Türk milleti tarafından kıymetli ve arzulanan bir makam olduğunu belirterek, "Gazilerimiz, geçmişte vatan için gösterdikleri kahramanlıkla milletimizin onur kaynaklarıdır. Onların yanında olmak, hem insani hem de vicdani bir sorumluluğumuzdur. Devletimiz her zaman gazilerin yanında. Bugün bu rozeti kıymetli gazime tevdi etmek benim için gurur kaynağı. Bu vesile ile öncelikle bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler dilerim." dedi.

Gazi Ahmet Söme ise dün olduğu için bugün de vatan için göreve hazır olduğunu belirterek, "Gazi olduğum dönem çürük raporunu kabul etmedim ve vatani görevimi tamamladım. Benim için bu rozet çok büyük anlam taşımakta. Bu rozeti taşımaktan her zaman gurur duyacağım." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, jandarma teşkilatı olarak her daim şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını ifade etti.