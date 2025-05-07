Havza'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, “Bir Kural Bir Ömür” mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vermeye devam ediyor.

“Bir Kural Bir Ömür” mottosu ile devam eden trafik eğitimleri kapsamında Jandarma Trafik ekipleri tarafından Ilıca İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere yönelik Trafik Eğitim Semineri düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen eğitimde jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konularda bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara çikolata ikram edildi.