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        Havza'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi

        Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:42
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        Havza'da jandarma kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi
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        Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Trafik Jandarma ekipleri, “Bir Kural Bir Ömür” mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi vermeye devam ediyor.

        “Bir Kural Bir Ömür” mottosu ile devam eden trafik eğitimleri kapsamında Jandarma Trafik ekipleri tarafından Ilıca İlk ve Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilere yönelik Trafik Eğitim Semineri düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen eğitimde jandarma personeli tarafından öğrenci ve öğretmenler genel trafik kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrencilerin okul ve yaya geçitlerinde uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve takılmasının önemi ilgili konularda bilgiler verildi.

        Eğitimin sonunda jandarma personeli tarafından çocuklara çikolata ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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