Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza MYO öğrencilerinden 30 ünite kan bağışı

        Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde yürütülen kan bağışı çalışmalarında 30 ünite kan bağışı kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza MYO öğrencilerinden 30 ünite kan bağışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde yürütülen kan bağışı çalışmalarında 30 ünite kan bağışı kabul edildi.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve Havza MYO işbirliği ile kan bağışı kabul çalışması yapıldı.

        Havza MYO binası içinde kurulan kan bağışı noktasında Havza MYO öğrencilerinden kan bağışı kabul edildi.

        Genç Kızılay Havza Şubesi gönüllülerinin de destek verdiği ve gün boyu süren çalışmalar neticesinde 30 ünite kan bağışı alınırken kan bağışçılarına Kızılay sodası ikram edilirken Kızılay termos kupası hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi

        Benzer Haberler

        Havza'da "Okulum Sahnede" etkinliği
        Havza'da "Okulum Sahnede" etkinliği
        Bafra gastronomisi kitaplaştırılacak
        Bafra gastronomisi kitaplaştırılacak
        Samsun'da Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturuldu
        Samsun'da Trafik Haftası kapsamında farkındalık oluşturuldu
        Samsun'da 17 bin 760 doldurulmuş makaron ile yakalanan şüpheli gözaltına al...
        Samsun'da 17 bin 760 doldurulmuş makaron ile yakalanan şüpheli gözaltına al...
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da alışveriş çantasındaki uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaç...
        Samsun'da alışveriş çantasındaki uyuşturucu "Tahra"nın hassas burnundan kaç...