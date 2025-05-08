Havza MYO öğrencilerinden 30 ünite kan bağışı
Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde yürütülen kan bağışı çalışmalarında 30 ünite kan bağışı kabul edildi.
Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi ve Genç Kızılay Havza Şubesi iş birliğinde yürütülen kan bağışı çalışmalarında 30 ünite kan bağışı kabul edildi.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve Havza MYO işbirliği ile kan bağışı kabul çalışması yapıldı.
Havza MYO binası içinde kurulan kan bağışı noktasında Havza MYO öğrencilerinden kan bağışı kabul edildi.
Genç Kızılay Havza Şubesi gönüllülerinin de destek verdiği ve gün boyu süren çalışmalar neticesinde 30 ünite kan bağışı alınırken kan bağışçılarına Kızılay sodası ikram edilirken Kızılay termos kupası hediye edildi.
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