Havza MYO öğrencilerinden 30 ünite kan bağışı

Genç Kızılay Havza Şubesi gönüllülerinin de destek verdiği ve gün boyu süren çalışmalar neticesinde 30 ünite kan bağışı alınırken kan bağışçılarına Kızılay sodası ikram edilirken Kızılay termos kupası hediye edildi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve Havza MYO işbirliği ile kan bağışı kabul çalışması yapıldı.

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