"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kruvaziyer turizmi konusunda büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

Çoğunluğu Rus turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentte Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Amazon köyü, Atakum sahilini gezecek ve alışveriş yapacak. Turistlerin ayrıca Vezirköprü ve Amasya'da şehit turu atacağı öğrenildi.

Kruvaziyer, 947 turist, 440 personel ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.

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