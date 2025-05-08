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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:12
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi.

        Kruvaziyer, 947 turist, 440 personel ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.

        Çoğunluğu Rus turistler, işlemlerin tamamlanması sonrasında kentte Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Amazon köyü, Atakum sahilini gezecek ve alışveriş yapacak. Turistlerin ayrıca Vezirköprü ve Amasya'da şehit turu atacağı öğrenildi.

        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kruvaziyer turizmi konusunda büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

        "Astoria Grande" gemisinin saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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