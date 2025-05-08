Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 3 bin 142 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap, 18 gram esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ile 25 tabanca fişeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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