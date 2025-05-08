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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:49 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:50
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 3 bin 142 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap, 18 gram esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ile 25 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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