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        Havza'da 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:45
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        Havza'da 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi.

        Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi destekleriyle düzenlenen turnuvaya 30 sporcu katıldı.

        Turnuvada, Kerim Barış Gökmen birinci, Salim Eymen Bolatcan ikinci, Yunus Emre Saat ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara ödüllerini Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat verdi.

        Kaymakam Ayvat, burada yaptığı açıklamada, sporcuları tebrik ederek başarılı sporcu yetiştirmek adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Ödül törenine, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ile sporcular katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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