Havza'da 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası dolayısıyla 19 Mayıs Bilardo Turnuvası düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı himayesinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi destekleriyle düzenlenen turnuvaya 30 sporcu katıldı.

Turnuvada, Kerim Barış Gökmen birinci, Salim Eymen Bolatcan ikinci, Yunus Emre Saat ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat verdi.

Kaymakam Ayvat, burada yaptığı açıklamada, sporcuları tebrik ederek başarılı sporcu yetiştirmek adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ödül törenine, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ile sporcular katıldı.