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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Fuarı'nda stant açtı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarda açtığı standta ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:12
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Fuarı'nda stant açtı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarda açtığı standta ziyaretçileri ağırlıyor.

        Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla TÜYAP Samsun Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 73 firma ve 162 marka ürün sergileniyor.

        Katılımcılar fuarda karavan, bungalov, tiny house, doğa sporları ürünleri, kamp çadırları, kamp mutfak malzemeleri, bisiklet, motosiklet, av malzemeleri gibi ürünlerle buluşuyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standında, belediyeye ait 5 ayrı Karavan Park noktasında verilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor. Stantta, karavan turizmine yönelik çalışmalar ve sunulan imkanlara dair bilgilendirme yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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