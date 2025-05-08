Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Fuarı'nda stant açtı

Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla TÜYAP Samsun Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 73 firma ve 162 marka ürün sergileniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarda açtığı standta ziyaretçileri ağırlıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.