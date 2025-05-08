Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Fuarı'nda stant açtı
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarda açtığı standta ziyaretçileri ağırlıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen, kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarda açtığı standta ziyaretçileri ağırlıyor.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin katkılarıyla TÜYAP Samsun Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 73 firma ve 162 marka ürün sergileniyor.
Katılımcılar fuarda karavan, bungalov, tiny house, doğa sporları ürünleri, kamp çadırları, kamp mutfak malzemeleri, bisiklet, motosiklet, av malzemeleri gibi ürünlerle buluşuyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standında, belediyeye ait 5 ayrı Karavan Park noktasında verilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor. Stantta, karavan turizmine yönelik çalışmalar ve sunulan imkanlara dair bilgilendirme yapılıyor.
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