Çarşamba'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
R.S.(75) idaresindeki 07 B 1658 plakalı hafif ticari araç Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında kavşağa giren M.T.A.(20) idaresindeki 35 CFN 261 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.T.A. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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