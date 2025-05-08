Samsun'da "Glütensiz Yaşam Paneli" düzenlendi

Samsun'da Dünya çölyak günü kapsamında "Glütensiz Yaşam Paneli" gerçekleştirildi.

Panel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münir Anıl, yaptığı konuşmada, çölyak hastalığının özellikle çocukluk çağında çok yaygın olduğunun altını çizerek," Cips, kek gibi ürünler, çocuklar için daha cazip oluyor, onlara daha neşeli ürünler üretmemiz gerekiyor." dedi.

Bilimsel olarak iki tane tarhana tezinin bittiğini söyleyen Anıl," Birincisi mısır unu tarhanası ikincisi baklagillerin unundan tarhana yaptık. Glütensiz kekimiz ve cipsimiz var. Baklagillerden şeker ürettik, neşeli bir tatlı olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Sara Kosif ise derneğin 2019 yılında kurulduğunu ve kuruluş amacının sosyal farkındalık yaratmak olduğuna dikkat çekerek, "Çölyak hastalığı arpa, yulaf, buğday gibi tahıllarda bulunan proteine karşı göstermiş olduğu sindirim sistemi hastalığıdır. Semptomları karın şişliği, büyüme geriliği ya da kilo alımıdır. Tek tedavisi glütensiz beslenme." diye konuştu.