Samsun'da altyapı çalışmaları sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Alaçam ve Atakum ilçelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan Caddesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında içme suyu ve yağmur suyu hattı çalışmaları yapılıyor.

Geyikkoşan Mesire Alanı’na ulaşımı sağlayan Geyikkoşan Caddesi’nde geliş ve gidiş yönlerinde içme suyu ve yağmur suyu hatları döşeniyor. Sel ve taşkın sularını hızlıca denize tahliye etmek amacıyla yağmur suyu hattı da ilçeye kazandırılıyor. Tüm çalışmaların 60 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

SASKİ tarafından Atakum ilçesinde Atık Su Kollektör Hattı Projesi kapsamında da çalışmalar yürütülüyor.

Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı Sahilinde konuşlanarak hattın başlangıç noktasında ilk demir kazıkları çaktı. Ardından 1600 milimetre çapındaki iki polietilen boru kaynakla birleştirilerek, deniz seviyesinin altına yerleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilgililerden bilgi aldı.