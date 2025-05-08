Samsun'da çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taraflar arasında çıkan ve Bülent B'nin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) motosikletle, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.

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