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        Samsun'da çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:23
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        Samsun'da çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) motosikletle, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Taraflar arasında çıkan ve Bülent B'nin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

        Olayda Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Bülent B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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