GÜNCELLEME - Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı yakalandı

Ferudun S. ve eşi Merve S, dün saat 21.15'te motosikletle, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çıkan kavgada Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B, eşi Saliha B. ve oğlu Ömer Faruk B. yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, çıkan kavgada Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B’yi (29) silahla yaraladığı iddia edilen Ferudun S. (34) ve eşi Merve S’yi (30) Atakum ilçesinde yakaladı.

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