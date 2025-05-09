GÜNCELLEME - Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, çıkan kavgada Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B’yi (29) silahla yaraladığı iddia edilen Ferudun S. (34) ve eşi Merve S’yi (30) Atakum ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Ferudun S. ve eşi Merve S, dün saat 21.15'te motosikletle, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çıkan kavgada Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B, eşi Saliha B. ve oğlu Ömer Faruk B. yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.