Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, çıkan kavgada Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B’yi (29) silahla yaraladığı iddia edilen Ferudun S. (34) ve eşi Merve S’yi (30) Atakum ilçesinde yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

        Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

        Ferudun S. ve eşi Merve S, dün saat 21.15'te motosikletle, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çıkan kavgada Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B, eşi Saliha B. ve oğlu Ömer Faruk B. yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Dehşet dolu kazada üniversiteli gencin bacağı koptu!
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        7 kız çocuğuna cinsel istismar! Gitar hocası tutuklandı!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri

        Benzer Haberler

        Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli ile eşi adliyede
        Samsun'da aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şüpheli ile eşi adliyede
        Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle k...
        Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle k...
        Samsun'da yemek şirketinin dağıttığı tavuktan zehirlenen işçi sayısı 188'e...
        Samsun'da yemek şirketinin dağıttığı tavuktan zehirlenen işçi sayısı 188'e...
        Samsun'da tavuk yedikten sonra rahatsızlanan işçilerin sayısı 213'e yükseld...
        Samsun'da tavuk yedikten sonra rahatsızlanan işçilerin sayısı 213'e yükseld...
        Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle k...
        Husumetlisi ile yanındaki eşi ve oğlunu tabancayla yaraladı; motosikletle k...
        Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanl...
        Samsun'da aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanl...