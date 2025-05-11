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        Samsun'da 15 Temmuz şehidinin annesine Anneler Günü ziyareti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, Anneler Günü'nde unutulmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:54
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        Samsun'da 15 Temmuz şehidinin annesine Anneler Günü ziyareti
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Sevgi Yeşilyurt'un annesi, Anneler Günü'nde unutulmadı.

        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, şehidin annesi Gülbeyaz Yeşilyurt'u Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şehit annesiyle sohbet eden Başkan Özdemir, şehit ailelerinin baş tacı olduğunu söyledi.

        Gülbeyaz Yeşilyurt'un Anneler Günü'nü kutlayan Özdemir, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimiz bizlere emanet, onlara böyle evlatlar yetiştirdikleri için minnettarız. Her zaman onların yanındayız. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

        Ziyarete katılanlar, şehit annesine çiçek takdim etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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