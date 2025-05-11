Türkiye Gençler Bowling Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

Madalya töreninde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling MHK Başkanı Hale Güngör ve Bowling Teknik Kurul Üyesi Alperen Birsen tarafından sporculara madalyaları takdim edildi.

Genç Erkekler kategorisinde ise Ankara Bowling Kulübü sporcusu Rüzgar Köksal üçüncü, Boğaziçi Bowling Spor Kulübü oyuncusu ⁠Ata Poyraz Natal ikinci, Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü oyuncusu Ömer Faruk Kul birinci oldu.

Bowling Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Samsun, Ankara ve Bayburt'tan 10 sporcu mücadele etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.