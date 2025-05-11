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        Samsun Karavan Fuarı ziyaretçi sayısıyla mutlu etti

        Samsun'da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar, ziyaretçi sayısıyla sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:02
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        Samsun Karavan Fuarı ziyaretçi sayısıyla mutlu etti
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        Samsun'da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuar, ziyaretçi sayısıyla sevindirdi.

        Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 Mayıs tarihinde açılan Samsun Karavan Fuarı, bugün sona erecek.

        Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da ikincisini düzenledikleri kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuarın son günü olduğunu söyledi.

        Akşam saat 20.00'ye kadar açık olan fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Şahin, "Fuarımız Karadeniz'e özel bir fuar. Çarşamba günü açıldı. 73 firma ile 162 marka sergilendi. Katılan firmalarımızın yüzde 99'u ciddi ürün satışları gerçekleştirdi. Bu da bizi mutlu etti." dedi.

        Şahin, fuarda çekme karavan, moto karavan, tiny house, prefabrik evlerde satışların olmasının ekonomik yönden de fuarın potansiyelini ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçilere baktığımızda Karadeniz'in birçok ilinden geldiğini görüyoruz. Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Çorum, Sinop bölgesinden de ziyaretçi geldiğini gördük. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Geçen sene fuarın ilkini kasım ayında yapmıştık. Firmalarımız fuarın mayıs ayında olmasını isteyince 5 ay sonra fuarı tekrarlamış olduk. Önümüzdeki yıl fuarımızı 20 Mayıs'ta 3 salon da dolu olarak yapacağız. Katılan firmalar bir sonraki yıl için yerlerini tekrar revize ettiler. Şu an 28 bin 250 ziyaretçi gördük toplam 5. gününde. Bu da bizi mutlu etti. Hedefimiz 30 binin üzerine çıkmaktı. Bunu da büyük ihtimal başaracağımızı görüyoruz. Karavan, motokaravan, tiny house, prefabrik evlerle birlikte ekipmanları da burada bulabiliyorlar gelen ziyaretçilerimiz. Tekne modellerimiz, yüzen karavanlarımız var, peyzaj gruplarımız var. Gelen ziyaretçilerimiz istediği her şeyi görebiliyor."

        Şahin, 2026 fuarını 100'ün üzerinde firma ve 250 marka ile yapmayı planladıklarını dile getirerek, "Karadeniz insanının kamp karavana ilgisinin olduğunu gördük. Belediyelerimiz de stant açtılar. Birkaç sene sonra Karadeniz'in bu fuar vesilesiyle kamp karavan turizminden ciddi pay alacağını ben çok rahatlıkla görüyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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