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        Vezirköprü'de Filistin ve Doğu Türkistan yararına kermes açıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:36 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:43
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        Vezirköprü'de Filistin ve Doğu Türkistan yararına kermes açıldı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Doğu Türkistan’a destek vermek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

        Vezirköprü’deki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliğiyle organize edilen ve Cumhuriyet Meydanı’nda açılan hayır çarşısında elde edilecek gelirin tamamının Filistin ve Doğu Türkistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Açılışta konuşan AK Parti Mardin Milletvekili, FarukKılıç:,

        "Doğu Türkistan ve Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmadığımız ve oradaki kardeşlerimize destek olmak için çabaladığımızı görmek ne mutlu bize. Bu programla gerçekleşecek desteklerimizi ve hayrımızı Allah kabul eylesin" diye konuştu

        Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Hayır çarşısı, 16 Mayıs'a kadar açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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