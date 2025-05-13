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        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi kermes açtı

        Samsun'un Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kermes açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:45
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        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi kermes açtı
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        Samsun'un Havza ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından kermes açıldı.

        Kevser Cami önünde açılan ve Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engellilerin rehabilitasyon süreçlerinde ürettikleri el işi ürünlerin sergilenerek satışa çıkarıldığı kermesi, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ziyaret ederek alışveriş yaptı.

        Merkez Müdürü Yusuf Duru, kermesin bir günlüğüne açıldığını belirterek, "Kermesimizde merkez sakinlerimizin rehabilitasyon süreçlerinde ürettikleri elişi ürünler sergilenmekte. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir yüne merkez sakinlerimizin yararına kullanılacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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