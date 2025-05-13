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        Havza'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        25 Mayıs Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:46
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        Havza'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        25 Mayıs Anadolu Lisesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bekdaş, okul binasında düzenlenen fuarın açılışında, 4006 TÜBİTAK bilim fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

        Bekdaş, "Bu tür organizasyonlar istekli, merak eden, bilinçli bireylerin yetişmesinde önemli rol oynamakta. Fuarımızda 11 öğretmen gözetiminde 33 öğrencimiz tarafından hazırlanan 11 proje sergileniyor." dedi.

        4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından gerçekleştirildi.

        Ertuğ ve diğer katılımcılar daha sonra proje stantlarını gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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