Samsun Adliyesi özel çocukları ağırladı

Programa, Kılıç'ın yarı sıra Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, hakim, savcılar, avukat, adliye personeli ve özel çocukların aileleri katıldı.

Özel çocukların hazırladığı gösterileri ilgiyle izlediklerini anlatan Kılıç, "Cenabıallah herkesi farklı farklı yaratıyor. Allah'ın kudreti sonsuz. Sizlere Allah'ın bir hediyesi, bir lütfu." dedi.

Down sendromlu çocukların gösterisi, hakim, savcı ve adliye personeli tarafından büyük ilgi gördü.

Samsun'da, Engelliler Haftası kapsamında özel çocuklar, düzenlenen etkinlikte hakim, savcı ve adliye personeli ile buluştu.

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