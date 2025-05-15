Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.T'nin adresi belirlendi.

        19 Mayıs ilçesinde bir bağ evinde saklandığının tespit edilmesi üzerine, özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

        Dron kullanılan operasyonda, aranan hükümlü yakalandı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T, cezaevine teslim edildi.

        Hükümlü hakkında, ayrıca 2008 yılında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi

        Benzer Haberler

        Ondokuz Mayıs Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ünvanı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesine "Spor Dostu Kampüs" ünvanı
        Samsun'da minik yüreklerden engellilere destek
        Samsun'da minik yüreklerden engellilere destek
        Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılıyor
        Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılıyor
        Samsunspor'dan Avrupa Kupası açıklaması:
        Samsunspor'dan Avrupa Kupası açıklaması:
        Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi yakalandı