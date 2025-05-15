Samsun'da aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı

Hükümlü hakkında, ayrıca 2008 yılında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.

19 Mayıs ilçesinde bir bağ evinde saklandığının tespit edilmesi üzerine, özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

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