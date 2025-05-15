Samsun'da aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aranan hükümlü özel harekat destekli operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında "suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla silahla yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.T'nin adresi belirlendi.
19 Mayıs ilçesinde bir bağ evinde saklandığının tespit edilmesi üzerine, özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Dron kullanılan operasyonda, aranan hükümlü yakalandı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T, cezaevine teslim edildi.
Hükümlü hakkında, ayrıca 2008 yılında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.
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