Salıpazarı'nda salep hasadı yapıldı

Salıpazarı ilçesinde, Yerel Eylem Grubu Derneği ve Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilk kez salep hasadı yapıldı.

Yeni Mahalle'de kurulan üretim alanında düzenlenen "Salep Hasat Şenliği" ile hem ürün tanıtımı yapıldı hem de ilçeye sağladığı ekonomik katkılar vurgulandı.

Şenlikte konuşan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin bölgedeki tarımsal faaliyetlere olumsuz etkilerinden bahsederek, "İklim değişikliği nedeniyle fındık ve bal üretimimiz zarar görüyor. Bu nedenle, kurumlar olarak vatandaşlarımıza alternatif ve katma değerli ürünler sunmanın arayışı içindeyiz. Bugün burada, ekonomik değeri yüksek olan salep üretiminin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Temennimiz, salep gibi ürünlerin fındığın yanında alternatif tarım ürünleri olarak bölgemizde yaygınlaşmasıdır." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise Yerel Eylem Grubu Derneği’nin ilçeye kazandırdığı projelere değinerek, "Çocukluğumuzda bizler de salep toplardık. İlçemizin iklimi salep yetiştiriciliği için son derece elverişli. Şu anda ilçemizde sekiz üreticimiz salep üretimi yapıyor. Hedefimiz bu sayıyı yüzlere çıkarmak ve Salıpazarı'nı sektörel bazda salep üretiminde marka haline getirmektir. Salep, ekonomik değeri oldukça yüksek bir ürün. İlçemize ekonomik anlamda ciddi katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.