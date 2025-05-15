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        Salıpazarı'nda salep hasadı yapıldı

        Salıpazarı ilçesinde, Yerel Eylem Grubu Derneği ve Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilk kez salep hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:25
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        Salıpazarı'nda salep hasadı yapıldı
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        Salıpazarı ilçesinde, Yerel Eylem Grubu Derneği ve Salıpazarı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında ilk kez salep hasadı yapıldı.

        Yeni Mahalle'de kurulan üretim alanında düzenlenen "Salep Hasat Şenliği" ile hem ürün tanıtımı yapıldı hem de ilçeye sağladığı ekonomik katkılar vurgulandı.

        Şenlikte konuşan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin bölgedeki tarımsal faaliyetlere olumsuz etkilerinden bahsederek, "İklim değişikliği nedeniyle fındık ve bal üretimimiz zarar görüyor. Bu nedenle, kurumlar olarak vatandaşlarımıza alternatif ve katma değerli ürünler sunmanın arayışı içindeyiz. Bugün burada, ekonomik değeri yüksek olan salep üretiminin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Temennimiz, salep gibi ürünlerin fındığın yanında alternatif tarım ürünleri olarak bölgemizde yaygınlaşmasıdır." dedi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise Yerel Eylem Grubu Derneği’nin ilçeye kazandırdığı projelere değinerek, "Çocukluğumuzda bizler de salep toplardık. İlçemizin iklimi salep yetiştiriciliği için son derece elverişli. Şu anda ilçemizde sekiz üreticimiz salep üretimi yapıyor. Hedefimiz bu sayıyı yüzlere çıkarmak ve Salıpazarı'nı sektörel bazda salep üretiminde marka haline getirmektir. Salep, ekonomik değeri oldukça yüksek bir ürün. İlçemize ekonomik anlamda ciddi katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, Salıpazarı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme, Araştırma ve Tanıtım Derneği Başkanı Derya Özçelik öncülüğünde salep hasadı gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çalışkan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı, Salıpazarı YEG Başkanı Hakan Şahin, Proje Müdürü Hatice Kurnaz, kadın kooperatifleri, salep üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Katılımcılar hem üretim süreci hakkında bilgi aldı hem de salep bitkisinin topraktan çıkarılış anına tanıklık etti. Etkinlik, yöre halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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