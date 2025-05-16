OMÜ'de "Dokunuşlar" sergisi açıldı

Açılışına akademisyen ve öğrencilerin katıldığı sergi, 20 Mayıs'a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Eski aletlerin nostaljik yapısının, günümüz teknolojisi ve popüler kültür ögeleriyle harmanlandığı eserlerde, çok katmanlı bir anlatı sunuluyor.

“Geçmişin Dokusu, Geleceğin Dokunuşu” temasıyla hazırlanan sergide, doğadaki dokuların sanatçı üzerindeki etkilerini yansıtan üç boyutlu doku çalışmaları, kolajlar ve enstalasyonlar yer alıyor.

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