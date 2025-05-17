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        Samsun'da bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:10
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        Samsun'da bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde Halil Oral (45) ile B.K.E.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü, Oral'ı çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Oral, hastanede bugün yaşamını yitirdi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli B.K.E.Ü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Farklı olaylardan 9 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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