Samsun'da bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Oral, hastanede bugün yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde Halil Oral (45) ile B.K.E.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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