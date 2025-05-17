Samsun'da 2 katlı ahşap ev yandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Tahta Mahallesi'nde Mehmet Akman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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