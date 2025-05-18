Samsunspor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilerek küme düşen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çalımbay, Samsunspor maçına galibiyet için çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

İstedikleri skoru alamadıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bugün bizim kazanmamız gerekiyordu. Tabii ki Samsunspor'un bir hedefi vardı. Ama ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. Ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. İyi de baskı kurduk. Ama maalesef golümüzü atamadık. Sivas'a bizim çok geç gittik ve orada transfer yapamadık. Kendim isteyerek gittim çünkü benim kendi memleketim. Ne zaman çağırsalar yine giderdim. Hiçbir sorun yok. Ama maalesef yetişemedik, geç kaldık. Biraz daha erken oraya gidebilseydik, biraz da o takıma dokunabilseydik, antrenman yapsaydık, daha iyi olurdu ama olmadı. Kısmet olmadı ama elimizden gelen bütün gayreti gösterdik." ifadelerini kullandı.