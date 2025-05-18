Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilerek küme düşen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Sivasspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilerek küme düşen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çalımbay, Samsunspor maçına galibiyet için çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

        İstedikleri skoru alamadıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

        "Bugün bizim kazanmamız gerekiyordu. Tabii ki Samsunspor'un bir hedefi vardı. Ama ilk yarı istediğimiz gibi olmadı. Ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. İyi de baskı kurduk. Ama maalesef golümüzü atamadık. Sivas'a bizim çok geç gittik ve orada transfer yapamadık. Kendim isteyerek gittim çünkü benim kendi memleketim. Ne zaman çağırsalar yine giderdim. Hiçbir sorun yok. Ama maalesef yetişemedik, geç kaldık. Biraz daha erken oraya gidebilseydik, biraz da o takıma dokunabilseydik, antrenman yapsaydık, daha iyi olurdu ama olmadı. Kısmet olmadı ama elimizden gelen bütün gayreti gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Tecrübeli teknik adam, Sivasspor'un çağrısını hiçbir zaman yanıtsız bırakmayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Yani benim kariyerim bozulmuş, etmiş... Benim için önemli değil. Sivas'tan çağırdıkları zaman her zaman giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Burada da aynısını yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım, onun için içim rahat. Ama üzülüyoruz. Seneye kesinlikle tekrar Sivasspor lige çıkar. Biz her zaman Sivas'ın yanındayız. Sivas'ın iyi olması için ne gerekiyorsa, bizden ne istiyor olursa yaparız. Üst üste Avrupa'ya gittik, Türkiye Kupası'nı aldık. Bizim mükemmel bir takımımız vardı. O takımın üstüne 4 oyuncu alınsaydı, bambaşka bir yere gelirdi. Yani öyle bir şey yapılmadığı için o yüzden takım yavaş yavaş düştü."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Sivasspor maçının ardından
        Samsunspor-Sivasspor maçının ardından
        Samsun'da Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu
        Samsun'da Jandarma Bando Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu
        Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapanacak
        Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapanacak
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Şarkıcı Aydilge, Samsun'da sağanak altında konser verdi
        Şarkıcı Aydilge, Samsun'da sağanak altında konser verdi
        Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi
        Samsun'da Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi