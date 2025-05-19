Samsun'da polis okulu öğrencileri 19 Mayıs'a özel koreografi içeren klip çekti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan klip, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

Eğitim alanında bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun koreografisini oluşturdu.

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