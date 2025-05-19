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        Samsun'da polis okulu öğrencileri 19 Mayıs'a özel koreografi içeren klip çekti

        Samsun'da polis okulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:19 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:19
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        Samsun'da polis okulu öğrencileri 19 Mayıs'a özel koreografi içeren klip çekti
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        Samsun'da polis okulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

        Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunca hazırlanan klip, "Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz ilk günkü milli mücadele ruhuyla19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yaşattılar." notuyla başladı.

        Eğitim alanında bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun koreografisini oluşturdu.

        Gençlik Marşı'nın seslendirildiği klipte, vapur hareket ettirildi.

        Öğrencilerin "19 Mayıs PMYO" koreografisini de oluşturduğu alanda Türk bayrağı açıldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan klip, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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