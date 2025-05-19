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        Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:06
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        Samsun'da 19 Mayıs etkinlikleri Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'nin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti.

        Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 10.00'da Onur Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Tören, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Samsun bugün SOLOTÜRK ve Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile HÜRJET'in gösterileri başta olmak üzere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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