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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:16
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kadir Karaca (34) idaresindeki 55 ANE 324 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde Ramazan Sabuncu’nun (71) kullandığı 19 HF 723 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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