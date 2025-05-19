Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kadir Karaca (34) idaresindeki 55 ANE 324 plakalı motosiklet, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde Ramazan Sabuncu’nun (71) kullandığı 19 HF 723 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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