Samsun'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.C. idaresindeki 67 TM 677 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.C, S.K. ve İ.K, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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