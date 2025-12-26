Cipte özel düzenekle gizlenmiş uyuşturucu ve silah bulundu

Yapılan detaylı incelemede, araca silecek ayar düğmesine entegre edilmiş kablo bağlantıları ve anahtar ile çalışan gizli bir sistem yerleştirildiği tespit edildi.

Araçta yapılan aramada, ön koltukların arasındaki kol dayama (kolçak) ünitesinde elektronik düzenek olduğunu fark edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir cip durduruldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cipte özel düzenekle gizlenmiş uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.