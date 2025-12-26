Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 26.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:06
        Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Atakum ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık etmek, fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Aralık'ta Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adreslerde yapılan aramada 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 not defteri, kamera kayıt cihazı ile mini kamera ele geçirildi.

