Samsun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 5 not defteri, kamera kayıt cihazı ile mini kamera ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Atakum ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık etmek, fuhuş için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

