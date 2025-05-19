Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

Toplam 215 sporcunun katıldığı yarı maratonda erkeklerde Bahattin Üney, kadınlar ise Duygu Turgut Boyan birinci oldu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.