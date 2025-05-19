Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton, Atakum Gençlik Merkezi önünde başladı.
Toplam 215 sporcunun katıldığı yarı maratonda erkeklerde Bahattin Üney, kadınlar ise Duygu Turgut Boyan birinci oldu.
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