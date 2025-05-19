Samsunlu sporcular 19 Mayıs'ı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı
Samsun'un Bafra ilçesinde sualtı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da denizin altında Türk bayrağı açtı.
Samsun'un Bafra ilçesinde sualtı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da denizin altında Türk bayrağı açtı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Kültür ve Spor Topluluğu ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, bayram coşkusunu Antalya'nın Kaş ilçesinde Mavi Vatan'da yaşadı.
Fener mevki açıklarında denize dalış gerçekleştiren topluluk üyesi dalgıçlar, su altında Türk bayrağı ve topluluk isimlerinin yazdığı pankartları açtı.
Topluluk üyeleri, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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