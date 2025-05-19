Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Yankılı Tepeler" senfonik şiir dinletisini sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiir dinletisini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesince, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nde sahnelenmesi planlanan eser, rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen ve librettosu Yavuz Demir tarafından hazırlanan "Namazgah Tepe ve Duatepe, iki tepe arasında var kılınmak" konulu "Yankılı Tepeler" eseri, Okan Şenozan anlatıcılığında, orkestra şefi Rengim Gökmen ve koro şefi Maria Chekriekchieva yönetiminde sahnelendi.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni notalarla anlatan eserde başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, tenorda Veysel Barış Yanç, baritonda ise Arda Aktar yer aldı.

Koro, orkestra ve teknik ekip olmak üzere 100'e yakın kişinin yer aldığı eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.