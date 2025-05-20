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        18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

        Samsun'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Basketbol Şampiyonası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:18
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        18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı
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        Samsun'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Basketbol Şampiyonası devam ediyor.

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından İlkadım Kaymakamlığı ve İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

        Mustafa Dağıstanlı ve Yeni Yaşar Doğu spor salonlarında yapılan ikinci gün müsabakalarının sonuçları şöyle:

        A Grubu:

        Eskişehir Çağdaş Kolejleri-ÇBK Mersin: 77-72

        Nesibe Aydın-Beşiktaş: 56-55

        B Grubu:

        Galatasaray-Kepez Belediye: 86-42

        Adana Büyükşehir Belediyesi-İzmit Zirve: 84-51

        C Grubu:

        Botaş-Hacettepe Akademi: 77-63

        Fenerbahçe-Emlak Konut: 49-38

        D Grubu:

        TED Ankara Kolejleri-İstanbul Yıldızlar: 89-65

        Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol: 81-50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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