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        Samsun'da 18 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da 18 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:17
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        Samsun'da 18 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da 18 bin 40 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 8 bin 40 doldurulmuş makaron sigara ve 10 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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