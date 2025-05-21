Salıpazarı ilçesinde öğrenciler resim sergisi açtı

Salıpazarı ilçesinde Avut Ortaokulu öğrencileri yıl sonu resim sergisi açtı.

Serginin açılışına Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toroman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, sergilenen resimleri tek tek inceledi ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, öğrencilerin yaratıcılığını ve emeğini takdir ettiğini belirterek, "Böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atan tüm öğrencilerimizi ve onları yönlendiren öğretmenlerimizi kutluyorum. Sanatla iç içe büyüyen bir nesil, geleceğimizin teminatıdır." dedi.