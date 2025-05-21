Samsun'da "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği düzenlendi

Samsun'da kadın girişimciliğini desteklemek, finansa ve pazara erişim konularında bilgi ve fırsatları paylaşmak amacıyla "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği yapıldı.

Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ekonomik hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla 2022 yılında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Garanti BBVA işbirliğiyle hayata geçirilen Ticaretin Kadınları Platformu, çeşitli eğitimler, etkinlikler ve buluşmalar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ticaret hayatında daha fazla yer edinmeleri hedefiyle gerçekleştirilen "Ticaretin Kadınları Buluşması", Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, kadınların ekonomik hayata tam, eşit ve etkin katılımının sadece bireysel hak ve özgürlüklerin bir gereği değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal refahın da temel şartı olduğunu belirtti.

Akyüz, gerçekleştirdikleri buluşmanın, sadece bir toplantı olmadığını, bir farkındalık ve dönüşüm adımı olduğunu ifade ederek, "Kadınlar bugün tarımdan sanayiye, teknolojiden hizmet sektörüne kadar ekonominin her alanında varlık gösteriyor. Ancak bu varlığı daha görünür kılmak, sesimizi daha gür çıkarmak ve etkimizi artırmak için daha fazla işbirliğine, daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var. İşte tam da bu nedenle bugün buradayız." dedi. Kadınların bilgiyi paylaşması, ortak akıl üretmesi ve birbirine cesaret vermesi gerektiğine işaret eden Akyüz, şunları kaydetti: "TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz. Samsun'daki potansiyeli ve kadınların üretim gücünü çok iyi biliyor, bu gücün daha da gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaktan geri durmuyoruz. Elbette bu yolculuk kolay değil. Kadın girişimciler pek çok yapısal ve toplumsal engelle karşı karşıya. Finansmana erişimden pazarlama kanallarına, bilgiye ulaşmaktan destek mekanizmalarına kadar birçok başlıkta hala iyileştirmeye ihtiyaç var."

KAGİDER Başkan Yardımcısı Güzin İlker de Ticaretin Kadınları Platformu ile kadın girişimcilerin üretimden pazarlamaya, yerelden globale her alanda daha görünür, daha güçlü ve daha bağlantılı olmalarını amaçladıklarını vurguladı. Karadeniz'in yükselen şehirlerinden biri olan Samsun'da kadın girişimcilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İlker, şöyle devam etti: "Samsun; sanayisi, lojistiği, tarımı ve girişimcilik potansiyeliyle bölgenin ekonomik lokomotiflerinden biri. Kadın girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve ticarette daha aktif rol almaları için sunduğumuz bu buluşmalar, aynı zamanda onların birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanıyan güçlü bir paylaşım zemini oluşturuyor. KAGİDER olarak, kadınların finansal okuryazarlığını geliştirmek, kamu ihalelerine erişimlerini kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmelerine destek olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı Şehnaz Dereli ise Samsun'un kadın girişimciliğinde Türkiye ortalamasının altında kaldığını söyledi.