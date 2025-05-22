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        Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner arpa ve buğday tarlalarında incelemede bulundu

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, arpa ve buğday ekili tarlalarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:15
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        Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner arpa ve buğday tarlalarında incelemede bulundu
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        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, arpa ve buğday ekili tarlalarda incelemede bulundu.

        Gümüşyaprak Mahallesi'ndeki arpa ve buğday tarlalarında inceleme yaparak üreticilerle görüşen Tosuner, bereketli bir sezon diledi.

        Tosuner, Bafra Ovası'nda toplam 245 bin dekar alana arpa ve buğday ekimi yapıldığına işaret ederek, geçen sezondaki hasatta buğday üretiminden 96 bin 750 ton, arpadan ise 11 bin 050 ton rekolte elde edildiğini belirtti.

        Geçen yıl haziranın ilk haftasında başlayan hasadın bu yıl gecikeceğini belirten Tosuner, verimin ise iyi olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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