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        Samsun'da üniversite öğrencilerinin el sanatları sergisi açıldı

        Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ve Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı "Öğrencinin el emeği" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 19:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:51
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        Samsun'da üniversite öğrencilerinin el sanatları sergisi açıldı
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        Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ve Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan ürünlerin yer aldığı "Öğrencinin el emeği" sergisi açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide üniversite öğrencilerin resim, çanta ve örgü gibi el sanatları dalında yaptığı eserler sergilendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir dizi program düzenlediklerini söyledi.

        Uluslararası öğrencilerinde yaptığı eserlerin sergileneceğini dile getiren Dereci, sergiyi 2 gün boyunca Samsun halkının gezebileceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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