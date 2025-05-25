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        Samsun'da evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:03
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        Samsun'da evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kenevir yetiştirmeye yarayan ısıtıcı ve ışıklandırma sistemi, 18 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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