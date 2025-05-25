Samsun'da evde kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kenevir yetiştirmeye yarayan ısıtıcı ve ışıklandırma sistemi, 18 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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