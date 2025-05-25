"Yüzen karavan" yurt dışından talep görüyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Amasya'nın Merzifon ilçesinde üretilen, karada karavan, suda ise yat olarak kullanılabilen araç yurt dışından talep görüyor.

Merzifon'da İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, 2020 yılında ve "Yüzen Karavan Projesi" çerçevesinde hem karada hem de suda kullanabilen bir araç geliştirdi.

Yat Car yüzde 50 karavan, yüzde 50 yat olabildiği gibi istenildiğinde dağın doruğuna çekilip kamp yapılabiliyor, istenirse de suya indirilip yat olarak hizmet veriyor.

Çekme karavan olmasının yanı sıra denizde kendi benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle hareket edebilen Yat Car, motordan ya da yat içindeki dümenden kontrol edilebiliyor.

"Yüzen karavan" Samsun'da Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının tanıtıldığı fuarda sergilendi.

İsmail Yaylacı, AA muhabirine, 2020 yılında "Yüzen Karavan Projesi"ne başladıklarını söyledi.

Yaylacı, 2022 yılında ilk denemelerini yaptıklarını, başarılı olmaları sonrası 2023 yılının sonunda seri üretime geçtiklerini belirterek, "Uluslararası izinlerin alınmasıyla seri üretime geçtik. Asya ülkelerinde bu modeller var. 'Türkiye'de neden olmasın' dedik, projelerini çizdik, üretimini yaptık, testini yaptık. Ürün bu yönüyle çok güzel. Özgür yaşam, hem karada hem de denizde. Bağlama kütük belgeli bir ürün." dedi.

Aracın Ar-Ge aşamasının 2 yıl, uluslararası test izin ve onaylarının ise yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü anlatan Yaylacı, "İlk defa yapılan bir ürün olduğu için biraz sancılı oldu. 'Teknenin altında neden teker var?' deniyor. İzin alabilmek için 'bunun örneğini gösterin' deniliyor. Normalde D sınıfı teknedir. Dünyada 2-3 ülke bu ürünlerden üretiyor." diye konuştu. Yaylacı, patent ve uluslararası izinlerinin alınmasının ardından üretime ağırlık verdiklerini dile getirerek, "İnsana sınırsız bir yaşam sağlıyor. 1,5 yıldır seri üretim yapıyoruz. Şu an yıllık 10-12 aralığında üretiyoruz. Yurt dışı siparişlerinden dolayı fabrikayı büyütme aşamasındayız. Almanya'dan çok talep görüyoruz." ifadelerini kullandı. Rakiplerinden daha ucuza ürettiklerini belirten Yaylacı, "Sağlamlıkta da iddialıyız. Dünya pazarında da her şey fiyat üzerinde yürüdüğü için siparişlere yetişmek amaçlı fabrikayı büyütmeyi amaçlıyoruz. Ürünü sürekli geliştiriyoruz." dedi.