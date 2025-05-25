Samsun'da otomobile ateş eden şüpheli yakalandı

İddiaya göre, İkizpınar Mahallesi'nde, M.Ç. (56) ile aracıyla kümes hayvanlarını ezdiği gerekçesiyle E.K. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, E.K'nin aracına silahla ateş etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş eden şüpheli yakalandı.

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