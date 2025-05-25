Samsun'da otomobile ateş eden şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş eden şüpheli yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobile silahla ateş eden şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, İkizpınar Mahallesi'nde, M.Ç. (56) ile aracıyla kümes hayvanlarını ezdiği gerekçesiyle E.K. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, E.K'nin aracına silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda suçta kullanılan silah ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli M.Ç'yi gözaltına alarak işlemleri için karakola götürdü.
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